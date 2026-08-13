Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Trend Micro-Investment im Blick
|
13.08.2026 10:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trend Micro-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5’750.00 JPY. Wer vor 5 Jahren 1’000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 0.174 Anteile im Depot. Die gehaltenen Trend Micro-Anteile wären am 12.08.2026 1’211.48 JPY wert, da der Schlussstand 6’966.00 JPY betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.15 Prozent gesteigert.
Am Markt war Trend Micro jüngst 897.91 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.
Analysen zu Trend Micro Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.