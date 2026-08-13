NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5’750.00 JPY. Wer vor 5 Jahren 1’000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 0.174 Anteile im Depot. Die gehaltenen Trend Micro-Anteile wären am 12.08.2026 1’211.48 JPY wert, da der Schlussstand 6’966.00 JPY betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.15 Prozent gesteigert.

Am Markt war Trend Micro jüngst 897.91 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch