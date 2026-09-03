NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 3 Jahren verloren

Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trend Micro-Anteile 6’171.00 JPY wert. Bei einem Trend Micro-Investment von 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.162 Trend Micro-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (5’778.00 JPY), wäre das Investment nun 936.32 JPY wert. Damit hätte sich das Investment um 6.37 Prozent vermindert.

Am Markt war Trend Micro jüngst 784.38 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch