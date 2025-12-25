NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trend Micro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Trend Micro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Trend Micro-Papier 6’280.00 JPY wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 1.592 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’627.39 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 24.12.2025 auf 6’674.00 JPY belief. Die Steigerung von 10’000 JPY zu 10’627.39 JPY entspricht einer Performance von +6.27 Prozent.

Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 888.79 Mrd. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch