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Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009

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Frühes Investment 17.09.2026 10:02:07

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trend Micro von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trend Micro-Aktien gewesen.

Trend Micro
36.14 EUR 0.19%
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Vor 10 Jahren wurden Trend Micro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trend Micro-Anteile 3’540.00 JPY wert. Bei einem Investment von 100 JPY in Trend Micro-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.028 Trend Micro-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 180.54 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 6’391.00 JPY belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80.54 Prozent angezogen.

Trend Micro war somit zuletzt am Markt 821.75 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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