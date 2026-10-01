NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Trend Micro-Anteilen an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Trend Micro-Anteile bei 5’668.00 JPY. Bei einer 10’000-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.764 Trend Micro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’526.11 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 30.09.2026 auf 6’533.00 JPY belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.26 Prozent angewachsen.

Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 847.75 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch