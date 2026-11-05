NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6.55 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 152.672 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 5.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 804.58 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19.54 Prozent.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54.31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch