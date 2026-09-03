TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.64 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 73.314 TransAct Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 5.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 380.50 USD wert. Damit wäre die Investition 61.95 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52.74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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