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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 11.75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85.106 TransAct Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TransAct Technologies-Aktie auf 4.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400.00 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 60.00 Prozent.
Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 48.01 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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