Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 11.75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85.106 TransAct Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TransAct Technologies-Aktie auf 4.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400.00 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 60.00 Prozent.

Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 48.01 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch