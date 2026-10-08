TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der TransAct Technologies-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 7.26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransAct Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 13.774 TransAct Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 4.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63.77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.23 Prozent verringert.
TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 48.70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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