NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit TransAct Technologies-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 7.56 USD. Bei einem TransAct Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132.275 TransAct Technologies-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (5.31 USD), wäre das Investment nun 702.38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 29.76 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von TransAct Technologies betrug jüngst 59.48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch