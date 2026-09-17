TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit TransAct Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das TransAct Technologies-Papier an diesem Tag 4.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das TransAct Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 21.930 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 5.06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.96 Prozent gesteigert.
Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 52.79 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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