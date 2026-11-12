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|Profitable TransAct Technologies-Anlage?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
TransAct Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4.35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’298.851 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’333.33 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 11.11.2026 auf 4.93 USD belief. Mit einer Performance von +13.33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 49.54 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.
Analysen zu TransAct Technologies Inc.
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