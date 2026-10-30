NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 35.714 Timberland Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Anteile wären am 29.10.2026 1’687.86 USD wert, da der Schlussstand 47.26 USD betrug. Mit einer Performance von +68.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 366.53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch