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|Rentabler Timberland Bancorp-Einstieg?
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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 35.714 Timberland Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Anteile wären am 29.10.2026 1’687.86 USD wert, da der Schlussstand 47.26 USD betrug. Mit einer Performance von +68.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 366.53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.
Analysen zu Timberland Bancorp Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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