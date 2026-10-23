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|Profitabler Timberland Bancorp-Einstieg?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.10.2025 wurde das Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Timberland Bancorp-Anteile bei 32.09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Timberland Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.117 Timberland Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 146.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.94 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 146.30 USD entspricht einer Performance von +46.30 Prozent.
Timberland Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 354.18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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