NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Am 23.10.2025 wurde das Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Timberland Bancorp-Anteile bei 32.09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Timberland Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.117 Timberland Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 146.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.94 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 146.30 USD entspricht einer Performance von +46.30 Prozent.

Timberland Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 354.18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch