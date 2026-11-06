NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.11.2021 wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Timberland Bancorp-Anteile letztlich bei 28.30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 353.357 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 47.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’879.86 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 68.80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 373.75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch