Textron Aktie 977158 / US8832031012
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Textron-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Textron-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Textron-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82.71 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120.904 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (80.71 USD), wäre die Investition nun 9’758.19 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.42 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 13.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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