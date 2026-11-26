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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Textron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Textron-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Textron-Aktie an diesem Tag 72.73 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, befänden sich nun 1.375 Textron-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111.21 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 25.11.2026 auf 80.88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 11.21 Prozent.
Am Markt war Textron jüngst 13.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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