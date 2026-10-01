Textron Aktie 977158 / US8832031012
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Textron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Textron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Textron-Papier bei 71.03 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Textron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.079 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’072.79 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 30.09.2026 auf 76.20 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’072.79 USD entspricht einer Performance von +7.28 Prozent.
Der Börsenwert von Textron belief sich jüngst auf 13.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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