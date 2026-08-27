NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 27.08.2023 wurde die Textron-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Textron-Aktie bei 75.22 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132.943 Textron-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 83.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’075.51 USD wert. Mit einer Performance von +10.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Textron eine Marktkapitalisierung von 14.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch