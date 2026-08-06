NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Textron-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Textron-Anteile an diesem Tag 72.61 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Textron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137.722 Textron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’182.89 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 05.08.2026 auf 88.46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21.83 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Textron bezifferte sich zuletzt auf 15.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch