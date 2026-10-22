NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Textron-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Textron-Papier bei 75.90 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 13.175 Textron-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 1’018.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.28 USD belief. Damit wäre die Investition um 1.82 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Textron eine Börsenbewertung in Höhe von 13.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch