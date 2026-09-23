Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Capital Bancshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Texas Capital Bancshares-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 59.28 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 168.691 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’936.23 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Papiers am 22.09.2026 auf 94.47 USD belief. Mit einer Performance von +59.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Texas Capital Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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