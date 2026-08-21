Teva Pharmaceutical Industries Aktie 758744 / US8816242098
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21.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 52.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 18.871 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 694.66 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Papiers am 20.08.2026 auf 36.81 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 30.53 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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