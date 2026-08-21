NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 52.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 18.871 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 694.66 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Papiers am 20.08.2026 auf 36.81 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 30.53 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch