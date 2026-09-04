NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 9.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Teva Pharmaceutical Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.163 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 36.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372.15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 272.15 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch