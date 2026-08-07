NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9.63 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’038.422 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 36’147.46 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 06.08.2026 auf 34.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 261.47 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch