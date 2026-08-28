NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18.04 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 554.324 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 20’853.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37.62 USD belief. Damit wäre die Investition um 108.54 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch