NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Taylor Devices-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Taylor Devices-Papier bei 19.95 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.013 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 60.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 302.21 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 302.21 USD entspricht einer Performance von +202.21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Taylor Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 188.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch