Am 18.11.2023 wurde die Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 22.34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.476 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 255.68 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 17.11.2026 auf 57.12 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 255.68 USD, was einer positiven Performance von 155.68 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Taylor Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 183.65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch