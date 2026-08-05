Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Taylor Devices-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.453 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (53.70 USD), wäre das Investment nun 453.93 USD wert. Mit einer Performance von +353.93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 169.02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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