Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
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|Lukrativer Taylor Devices-Einstieg?
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Taylor Devices-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42.68 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.430 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers auf 56.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’319.82 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’319.82 USD, was einer positiven Performance von 31.98 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 191.98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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