NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr eingefahren

Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Taylor Devices-Papier an diesem Tag bei 50.05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 199.800 Taylor Devices-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’680.32 USD, da sich der Wert einer Taylor Devices-Aktie am 10.11.2026 auf 58.46 USD belief. Mit einer Performance von +16.80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 190.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch