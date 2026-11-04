NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.11.2016 wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 14.05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71.174 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 57.17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4’069.04 USD wert. Damit wäre die Investition 306.90 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich jüngst auf 182.71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch