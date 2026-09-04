NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Take Two-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Take Two-Anteile an diesem Tag bei 240.65 USD. Bei einem Take Two-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.554 Take Two-Aktien. Die gehaltenen Take Two-Papiere wären am 03.09.2026 8’897.98 USD wert, da der Schlussstand 214.13 USD betrug. Mit einer Performance von -11.02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 40.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch