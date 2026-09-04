Take Two Aktie 622906 / US8740541094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Take Two-Investmentbeispiel
|
04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Take Two gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Take Two-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Take Two-Anteile an diesem Tag bei 240.65 USD. Bei einem Take Two-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.554 Take Two-Aktien. Die gehaltenen Take Two-Papiere wären am 03.09.2026 8’897.98 USD wert, da der Schlussstand 214.13 USD betrug. Mit einer Performance von -11.02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 40.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Take Two
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Take Two
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso um die Nulllinie. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.