NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätte eine Investition in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Take Two-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 145.38 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.688 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149.24 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 10.09.2026 auf 216.96 USD belief. Damit wäre die Investition 49.24 Prozent mehr wert.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch