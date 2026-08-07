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Take Two-Investmentbeispiel 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Take Two gewesen.

Take Two
192.18 CHF 0.70%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Take Two-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Take Two-Anteile an diesem Tag bei 226.49 USD. Bei einem Take Two-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.415 Take Two-Aktien. Die gehaltenen Take Two-Papiere wären am 06.08.2026 1’026.40 USD wert, da der Schlussstand 232.47 USD betrug. Mit einer Performance von +2.64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 44.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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