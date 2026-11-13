NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Take Two-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Take Two-Papier letztlich bei 187.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.532 Take Two-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 226.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.83 USD wert. Damit wäre die Investition 20.83 Prozent mehr wert.

Take Two markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch