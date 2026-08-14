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Lohnendes Take Two-Investment? 14.08.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Take Two gewesen.

Take Two
201.41 CHF 1.10%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Take Two-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Take Two-Aktie bei 142.38 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 70.235 Take Two-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 241.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’990.45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 69.90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Take Two belief sich zuletzt auf 45.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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