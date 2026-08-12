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Synopsys Aktie 975377 / US8716071076

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Lukratives Synopsys-Investment? 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synopsys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Synopsys
334.97 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Synopsys-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 428.46 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 23.339 Synopsys-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 9’590.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 410.91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4.10 Prozent vermindert.

Am Markt war Synopsys jüngst 78.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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