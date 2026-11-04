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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Synopsys-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 487.94 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 20.494 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 9’486.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 462.88 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’486.41 USD entspricht einer negativen Performance von 5.14 Prozent.
Der Synopsys-Wert an der Börse wurde auf 89.38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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