NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Synopsys-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 487.94 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 20.494 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 9’486.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 462.88 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’486.41 USD entspricht einer negativen Performance von 5.14 Prozent.

Der Synopsys-Wert an der Börse wurde auf 89.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch