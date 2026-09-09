NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 09.09.2023 wurde die Synopsys-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 459.14 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.218 Synopsys-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.38 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 08.09.2026 auf 392.03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.62 Prozent abgenommen.

Am Markt war Synopsys jüngst 75.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch