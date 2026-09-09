Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Synopsys-Investition?
|
09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 09.09.2023 wurde die Synopsys-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 459.14 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.218 Synopsys-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.38 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 08.09.2026 auf 392.03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.62 Prozent abgenommen.
Am Markt war Synopsys jüngst 75.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Synopsys Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.