NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 628.50 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 1.591 Synopsys-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 642.58 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 04.08.2026 auf 403.86 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35.74 Prozent verringert.

Der Synopsys-Wert an der Börse wurde auf 75.08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch