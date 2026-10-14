Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Synopsys-Investment?
|
14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 304.83 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.805 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 16’222.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 494.51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62.22 Prozent vermehrt.
Alle Synopsys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)