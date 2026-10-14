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Lohnendes Synopsys-Investment? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Synopsys
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Heute vor 5 Jahren wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 304.83 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.805 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 16’222.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 494.51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62.22 Prozent vermehrt.

Alle Synopsys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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