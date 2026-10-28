NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 456.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Synopsys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.189 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 474.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’038.50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.85 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 91.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch