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|Lukrativer Synopsys-Einstieg?
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Synopsys eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 456.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Synopsys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.189 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 474.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’038.50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.85 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 91.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Synopsys Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Synopsys am 28.10.2026
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