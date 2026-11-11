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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Synopsys-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 340.36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.294 Synopsys-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 459.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.14 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35.14 Prozent.
Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 88.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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