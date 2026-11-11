NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 340.36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.294 Synopsys-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 459.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.14 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35.14 Prozent.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 88.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch