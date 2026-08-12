Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Synaptics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 67.49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.482 Synaptics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 106.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 158.42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58.42 Prozent angezogen.
Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.10 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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