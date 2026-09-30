NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Synaptics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58.58 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.071 Synaptics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 100.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’720.55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72.06 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Synaptics belief sich zuletzt auf 3.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch