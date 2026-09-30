Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Synaptics-Investment?
|
30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Synaptics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58.58 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.071 Synaptics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 100.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’720.55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72.06 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Synaptics belief sich zuletzt auf 3.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Synaptics Inc.
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Synaptics Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.