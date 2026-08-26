NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synaptics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Synaptics-Papier an diesem Tag bei 176.67 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56.603 Synaptics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 94.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’369.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 46.30 Prozent eingebüsst.

Synaptics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch