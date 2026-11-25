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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Synaptics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Synaptics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Synaptics-Anteile an diesem Tag bei 54.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.820 Synaptics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synaptics-Papiere wären am 24.11.2026 212.50 USD wert, da der Schlussstand 116.77 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 112.50 Prozent.
Alle Synaptics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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