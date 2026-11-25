Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Synaptics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Synaptics-Anteile an diesem Tag bei 54.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.820 Synaptics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synaptics-Papiere wären am 24.11.2026 212.50 USD wert, da der Schlussstand 116.77 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 112.50 Prozent.

Alle Synaptics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch