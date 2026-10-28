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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Synaptics-Einstiegs gewesen.
Am 28.10.2016 wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Synaptics-Papier bei 52.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 190.223 Synaptics-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 118.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’465.28 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 22’465.28 USD entspricht einer Performance von +124.65 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 4.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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