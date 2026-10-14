Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Synaptics-Investition im Blick
|
14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Synaptics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 14.10.2023 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Synaptics-Aktie bei 94.92 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.054 Synaptics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.83 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 13.10.2026 auf 119.44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 25.83 Prozent.
Synaptics wurde am Markt mit 4.70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Synaptics Inc.
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.ch)