NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 14.10.2023 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Synaptics-Aktie bei 94.92 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.054 Synaptics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.83 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 13.10.2026 auf 119.44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 25.83 Prozent.

Synaptics wurde am Markt mit 4.70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch